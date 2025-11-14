Il nuovo, faticoso, atteso da anni, passo in avanti nell’incredibile vicenda dell’ex arsenale militare, sede del G8 del 2009 mai svoltosi a La Maddalena.

Ad annunciarlo è stato questa mattina il sindaco, Fabio Lai: «E’ partito il cantiere», ha scritto riferendosi al cantiere che dovrà realizzare, finalmente, le bonifiche del mare antistante la struttura. «Ci auguriamo - ha aggiunto il sindaco - che metterà la parola fine all’annosa vertenza delle bonifiche che per anni ha bloccato lo sviluppo cantieristico e non solo della Città. Una storia che sembrava senza fine avvicendata da vari commissari straordinari che ha visto, a più riprese, l’isola sempre più vicina alla risoluzione del problema senza mai riuscire a perfezionare l’iter. Ai problemi tecnici si sono alternati i problemi giuridici che hanno rischiato di gelare la pratica Arsenale».

Il sindaco Lai riconosce pertanto «la grande determinazione» della governatrice della Sardegna, Alessandra Todde, che visitò la struttura in campagna elettorale, impegnandosi e promettendo, nel caso fosse stata eletta, di risolvere l’annoso problema. «Senza il suo supporto, il suo lavoro e la sua forte volontà politica non avremmo fatto questo passo in avanti», ha dichiarato il sindaco Lai.

