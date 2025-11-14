A La Maddalena la municipale continua a operare senza un comandante. Una situazione che si trascina da troppo tempo. Le polemiche e le pressioni hanno “costretto” il sindaco Lai a pubblicare un avviso di manifestazione d’interesse per individuare uno specialista in attività di vigilanza da porre al comando del Corpo.

La procedura è rivolta a funzionari già assunti a tempo indeterminato in altre amministrazioni pubbliche, chiamati a dimostrare competenze gestionali, autonomia operativa e capacità di coordinamento.

Il Comune di La Maddalena può contare su un numero di agenti di polizia locale ben inferiore rispetto alle reali necessità del territorio, e non può individuare un vicecomandante: gli agenti in servizio sono infatti tutti di categoria C e non di categoria D, come richiesto dalla normativa vigente. Un organico ridotto e privo di vertici mette sotto pressione il personale rimasto, chiamato a coprire turni, eventi, emergenze e i picchi turistici senza un adeguato supporto.

Va inoltre ricordato che quest’estate l’Amministrazione comunale è riuscita ad assumere un solo vigile stagionale, a differenza di Arzachena, che ne ha assunti dieci, e di centri più piccoli come Palau e Santa Teresa Gallura, che ne hanno assunti cinque ciascuno.

La procedura per la presentazione delle domande per il comando del Corpo di Polizia Locale di La Maddalena si chiuderà alle ore 13:00 del 24 novembre 2025. Una volta individuato il candidato idoneo, la convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2027. Solo allora si potrà valutare un’eventuale mobilità definitiva.

