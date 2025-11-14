Da cinquanta centesimi a un euro, a Olbia aumentano le tariffe della tassa di soggiorno. Regina degli incassi nell'isola, la città rilancia il balzello, fermo dal 2022, alzando l'importo a partire dal prossimo gennaio.

Invariata quella per chi alloggia negli hotel di lusso, la tassa aumenta per i turisti che soggiorneranno negli alberghi a quattro stelle, ospitati negli affittacamere e nei b&b, negli agriturismi e per chi sbarca nel capoluogo gallurese in camper.

Approvato questa mattina in Giunta, nella delibera che ratifica l'adeguamento al rialzo, si legge che l'incremento è dovuto all'aumento di unità abitative destinate alla ricettività e al conseguente impatto sui servizi (e sugli oneri) del Comune, soprattutto su quelli di igiene urbana e di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

