Luras, via ai lavori di prevenzione sul Riu PedralzaObiettivo rafforzare la sicurezza del territorio, soprattutto in un periodo in cui piogge intense ed eventi atmosferici eccezionali sono sempre più frequenti
Con un investimento complessivo di 36.138 euro, il Comune avvia un intervento di manutenzione del Riu Pedralza. «Non si tratta di una semplice operazione di pulizia – afferma il sindaco, Leonardo Lutzoni - ma di un’azione preventiva mirata a rafforzare la sicurezza del territorio, soprattutto in un periodo in cui piogge intense ed eventi atmosferici eccezionali sono sempre più frequenti».
Memori e consapevoli, a Luras, di come, negli ultimi anni si siano registrati rovesci improvvisi e concentrati, che hanno messo sotto pressione corsi d’acqua e infrastrutture, s’interviene dunque sulla prevenzione, col mantenere l’alveo in efficienza, rimuovere ostruzioni e vegetazione in eccesso e garantire il regolare deflusso delle acque; e questo al fine di ridurre il rischio di allagamenti e proteggere abitazioni, strade e servizi, limitando disagi e pericoli.
«Ogni corso d’acqua adeguatamente manutenuto – sottolinea il primo cittadino - rappresenta una barriera in più contro criticità che, se trascurate, potrebbero generare conseguenze ben più onerose per la comunità».
La progettazione è stata curata dall’ingegnere Massimo Posadinu, mentre l’esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta Frank Srls di Tempio Pausania. Durante le lavorazioni potranno rendersi necessarie temporanee limitazioni alla circolazione nelle aree vicine al cantiere, che saranno comunque ridotte al minimo e comunicate con anticipo.
«Questo intervento si inserisce nel più ampio piano di prevenzione del rischio idraulico e di protezione civile del territorio comunale», afferma il sindaco Lutzoni.