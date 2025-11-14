Con un investimento complessivo di 36.138 euro, il Comune avvia un intervento di manutenzione del Riu Pedralza. «Non si tratta di una semplice operazione di pulizia – afferma il sindaco, Leonardo Lutzoni - ma di un’azione preventiva mirata a rafforzare la sicurezza del territorio, soprattutto in un periodo in cui piogge intense ed eventi atmosferici eccezionali sono sempre più frequenti».

Memori e consapevoli, a Luras, di come, negli ultimi anni si siano registrati rovesci improvvisi e concentrati, che hanno messo sotto pressione corsi d’acqua e infrastrutture, s’interviene dunque sulla prevenzione, col mantenere l’alveo in efficienza, rimuovere ostruzioni e vegetazione in eccesso e garantire il regolare deflusso delle acque; e questo al fine di ridurre il rischio di allagamenti e proteggere abitazioni, strade e servizi, limitando disagi e pericoli.

«Ogni corso d’acqua adeguatamente manutenuto – sottolinea il primo cittadino - rappresenta una barriera in più contro criticità che, se trascurate, potrebbero generare conseguenze ben più onerose per la comunità».

La progettazione è stata curata dall’ingegnere Massimo Posadinu, mentre l’esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta Frank Srls di Tempio Pausania. Durante le lavorazioni potranno rendersi necessarie temporanee limitazioni alla circolazione nelle aree vicine al cantiere, che saranno comunque ridotte al minimo e comunicate con anticipo.

«Questo intervento si inserisce nel più ampio piano di prevenzione del rischio idraulico e di protezione civile del territorio comunale», afferma il sindaco Lutzoni.

