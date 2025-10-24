“Oggi, dopo qualche difficoltà iniziale, siamo riusciti a raccogliere ben 31 sacche di sangue!”. Il sunto dell’ultima raccolta di sangue, da parte dell’Avis maddalenina è tutto qui, e non è poco, anche perché, queste 31 sacche vanno a sommarsi alle 24 sacche raccolte lo scorso 14 ottobre, raggiungendo il numero di 55 in questo mese. Nelle raccolte di settembre erano state contate altre 50 sacche di sangue, tra comunità civile e comunità militare. Ma tirate queste somme si guarda già al prossimo mese di novembre con i nuovi appuntamenti già fissati per i giorni 14 e 28. Avis La Maddalena aveva celebrato domenica, 5 ottobre, i “primi” 55 anni vita, L’ importante anniversario era stato celebrato insieme all’Amministrazione Comunale, alla Marina Militare, alla Guardia Costiera, all’Avis Regionale e alle Sezioni comunali e provinciali della Gallura, di Fonni e di Sassari. Era stata una giornata di festa e di emozione, arricchita dal ricordo degli ex presidenti e da un commosso omaggio a Dario Annunziata, indimenticato presidente scomparso nel 2023, al cui esempio continuano ad ispirarsi i volontari dell’associazione isolana.

