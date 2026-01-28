A circa quattro mesi dalle elezioni comunali, a La Maddalena comincia a riscaldarsi la temperatura politica, sebbene l’inverno sia ancora particolarmente rigido, con le prime polemiche. L’occasione è data dalla conferenza stampa di presentazione tenutasi ieri presso l’ospedale Paolo Merlo, alla presenza del direttore sanitario della ASL Gallura, il dottor Pietro Masia, della nuova responsabile del Centro di medicina iperbarica dello stesso ospedale, la dottoressa Annamaria Licheri, alla quale hanno partecipato, oltre ai medici, anche alcuni amministratori comunali.

Sulla questione prendono posizione oggi i consiglieri comunali d'opposizione di La Maddalena Civica, Francesco Vittiello capogruppo, Giovanni Manconi e Stefano Cossu, con un intervento dal titolo: «L’ospedale Paolo Merlo non è un salotto di famiglia: è un bene comune, non una vetrina elettorale per politici, aspiranti tali, parenti e amici».

I tre consiglieri comunali chiedono «a che titolo e per quale motivo, il giorno 27 gennaio, parte dell’amministrazione comunale (sindaco e vicesindaco), con altri soggetti non ben identificati, si trovasse nella camera iperbarica per una conferenza stampa», aggiungendo nel comunicato quanto segue: «La presenza di diversi rappresentanti di Fratelli d’Italia non facenti parte dell’amministrazione ci fa pensare a un’azione propagandistica non opportuna, soprattutto considerando l’avvicinarsi delle prossime elezioni comunali».

© Riproduzione riservata