La Maddalena, acqua di nuovo non potabileÈ l’ennesima volta
Ci risiamo, a La Maddalena l’acqua della rete idrica è di nuovo non potabile, come bevanda e per l’incorporazione negli alimenti quando rappresenti uno degli ingredienti principali; Lo dispone l’ordinanza n. 20 del 15 ottobre del sindaco, Fabio Lai, pubblicata oggi 22 ottobre all’Albo pretorio web del Comune.
La decisione è stata assunta sulla base della “nota dell’ASL Gallura – Dipartimento di Prevenzione, Area Medica Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – prot. 33549 del 15.10.2025 (ns. prot. 23848 del 15.10.2025) con la quale vengono comunicati gli esisti delle analisi effettuate dall’ARPAS di Sassari sulle acque prelevate il 14.10.2025 dai quali emerge la NON rispondenza delle acque ai requisiti richiesti dal d.lgs. 18/23 nei seguenti punti di consegna: Nicchia Contatore Via Millelire n° 86 per superamento del parametro Nitrito - valore rilevato 0,66 mg/L”.
L’ordinanza prosegue: “Rilevato che, a parere della Asl Gallura, la NON rispondenza delle acque ai requisiti richiesti dal d.lgs. 18/23, depone per un non adeguato trattamento di potabilizzazione e/o di non adeguate misure di protezione della rete di distribuzione” il sindaco “ordina Il divieto del consumo come bevanda dell’acqua erogata dalle condotte idriche e per l’incorporazione negli alimenti quando rappresenti uno degli ingredienti principali (es. minestre), mentre resta consentito l’utilizzo per il lavaggio di alimenti e per l’igiene della persona e della casa”.