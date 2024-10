E se il Comune di La Maddalena s’appresta a spendere cifre importanti per la rimozione delle imbarcazioni abbandonate nelle varie isole c’è chi, ormai da anni, provvede a ripulire particolarmente le coste delle medesime in maniera assolutamente gratuita. Sono i volontari di ‘Un arcipelago senza plastica’, che dopo aver organizzato un’uscita lo scorso 28 settembre, lungo coste, spiagge e interno delle isole di Maddalena e Caprera, raccogliendo ben 5 tonnellate di rifiuti, una nuova uscita per il prossimo sabato 12 ottobre.

Per la nuova giornata ambientale nelle isole dell’arcipelago di La Maddalena, sono già state chiuse le adesioni, e in anticipo, avendo raggiunto il numero di 230 volontari. Informano gli organizzatori che all’operazione aderito la Guardia costiera che ha messo a disposizione una motovedetta della moto d’acqua, il Parco nazionale, il Comune, la Asl nonché l’AMP di Capo Testa-Punta Falcone e le Guardie Ambientali di Santa Teresa. Per trasportare volontari e spazzatura poi raccolta partecipano alle operazioni alcune motonavi, imbarcazioni e diversi gommoni privati.

‘Un arcipelago senza plastica’ ha iniziato a operare 6 anni fa realizzando 81 uscite di gruppo raccogliendo complessivamente quasi 158 tonnellate di rifiuti di ogni genere. Dispiace solo sapere che il fondatore del gruppo e propulsore dello stesso, Antonello Sagheddu, abbia intenzione, dopo la giornata di sabato, di lasciare l’encomiabile impegno finora da lui profuso con grande generosità. L’auspicio è che ci siano le condizioni perché possa ritornare su questa decisione.

