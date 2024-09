«Ritengo che ci siano le condizioni affinché, entro la fine dell’anno, per quanto riguarda la struttura dell’ex Arsenale, possano essere date le prime risposte, in termini soprattutto di guida, per riprendere il processo che dovrà portare alle attività previste». Lo ha dichiarato ieri, a La Maddalena, Giuseppe Meloni, vicepresidente della Regione, giunto nell’isola per le celebrazioni del 75° anniversario della realizzazione del complesso della Procellaria, dedicato ai caduti della corazzata Roma e delle navi Da Noli e Vivaldi.

«Essendo un rappresentante della Regione Sardegna – ha proseguito Meloni - ma anche un fiero rappresentante di questo territorio, non posso non continuare a segnalare quest’atto dovuto; devo tuttavia dire che non c’è n’è bisogno perché la presidente della Regione, Alessandra Todde, è molto sensibile su questo tema».

La struttura dell’ex Arsenale, dismessa dalle sue funzioni militari ultracentenarie nel 2008, fu trasformata in un grande cantiere che avrebbe dovuto ospitare il G8 del 2009. Le cose andarono come andarono. Da anni la struttura, in seguito al riscontro delle insufficienti bonifiche delle acque antistanti, è chiusa, inutilizzata e soggetta a degrado per la mancanza di manutenzioni. E dalla data in cui vi si sarebbe dovuto svolgere il G8, di anni ne sono trascorsi ben 15.

«Stiamo lavorando con la presidente - assicura ancora Meloni - per capire come procedere. Sappiamo che è stato perso molto tempo e stiamo tentando di recuperare il tempo perduto. Puntiamo a realizzare interventi celeri affinché possano partire finalmente le bonifiche che sono essenziali per il futuro dell’isola». All’obiezione che da marzo, data dell’insediamento, ad oggi, non risultano essere stati ancora compiuti atti concreti, Giuseppe Meloni risponde ricordando le tante problematiche anche tipo emergenziali che la nuova Giunta regionale ha dovuto fronteggiare, dalla siccità alle energie rinnovabili alla sanità. «Stiamo cercando di recuperare il tempo perduto non in questi mesi ma in questi anni; e contiamo di farcela a breve».

