Sui traghetti per La Maddalena, da qualche giorno, non sono più riconosciuti gli sconti sui biglietti per i non residenti; è infatti andato ad esaurimento il finanziamento regionale di 300mila euro, stanziati per l’abbattimento delle tariffe.

L’amministrazione comunale aveva cercato di dosare queste agevolazioni, limitandole al solo periodo di giugno e riprendendole dal 1° settembre nell’intento di arrivare fino a Natale. In effetti il movimento turistico che si è registrato per tutto settembre e buona parte di ottobre - che ha consentito la prosecuzione della stagione - ha prosciugato le casse, tanto da non poter andare molto oltre, con la scontistica, il ponte dei Santi. A questo punto si tratta di aspettare il prossimo anno magari riuscendo a ottenere, dalla Regione, un finanziamento superiore.

