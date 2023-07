La Maddalena, la Marina e la vela: un legame storico confermato in questi giorni dalla prima tappa del “Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d’Italia vela” e dalla presenza di 100 studenti delle Scuole secondarie di secondo grado d’Italia, che partecipano agli ormai tradizionali Corsi Velici Estivi.

Dal 4 e sino al 14 luglio sono presenti infatti a La Maddalena, ospiti della Scuola Sottufficiali della Marina Militare, 50 tra studentesse (la metà) e studenti delle Scuole secondarie di secondo grado d’Italia, per partecipare agli ormai tradizionali Corsi velici estivi. I ragazzi sono stati scelti su base meritocratica, ovvero sui loro risultati scolastici. Altri 50 studenti parteciperanno ai medesimi corsi dal 18 al 28 luglio.

La scuola sottufficiali isolana è erede di una lunga tradizione dell'arte marinaresca, che affonda le proprie radici ai primi dell’Ottocento, quando proprio a La Maddalena, l’ammiraglio Giorgio Andrea Agnès des Geneys costituì la Real Marina Sarda, genitrice dalla Marina Militare Italiana.

E proprio nei giorni scorsi La Maddalena ha ospitato la prima tappa del “Marina militare Nastro rosa tour, il Giro d’Italia vela”, giunto alla sua terza edizione, organizzata da Difesa servizi S.p.A e Ssi Events con il supporto della Marina Militare, un grande evento sportivo che sta coinvolgendo, con sfide in mare e occasioni di intrattenimento a terra, diverse località della penisola (Genova, La Maddalena appunto, Napoli, Vibo Valentia, Taranto, Vieste, San Benedetto del Tronto, Portorose, Venezia).

La scuola sottufficiali di La Maddalena, ha detto la Sottosegretaria di Stato, Isabella Rauti, presente alla premiazione della prima tappa, è «un’eccellenza per le forze armate, un’eccellenza per la didattica militare, un’eccellenza per la sua impronta territoriale e anche per la formazione di tutti coloro che hanno scelto il mare non solo come mestiere ma che come una passione, come un destino. Non so immaginare quindi un luogo migliore per questa prima tappa della regata del Nastro Rosa».

La Maddalena è tuttora porto d’assegnazione di Nave Palinuro, una “Goletta” armata con tre alberi, sulla quale svolgono la pratica necessaria alla loro formazione gli Allievi Sottufficiali MM.

© Riproduzione riservata