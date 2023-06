È in programma per domani la Vela Cup, «una regata non competitiva, aperta a tutte le classi, organizzata dal Giornale della Vela, in collaborazione col Comune di La Maddalena», afferma l’assessore al turismo Gianvincenzo Belli, «per la quale è stata preannunciata la presenza di oltre 150 regatanti».

La regata si svolgerà nelle acque dell’Arcipelago-Parco Nazionale dalle 9 alle 16:30. Dopo la premiazione in Piazza 23 febbraio, a Cala Gavetta, la festa proseguirà con un concerto. «Questa manifestazione ci consente di entrare nel circuito della vela ed è una vetrina importante per La Maddalena. Era già stata organizzata nel 2019 ma a Porto Palma, a Caprera, in posizione piuttosto decentrata mentre quest’anno abbiamo chiesto che fosse portata al centro del paese».

Per la regata la Capitaneria di Porto di La Maddalena ha emesso ordinanza nella quale stabilisce che le unità impegnate nella regata, analogamente alle unità in transito nella zona di regata, sono tenute all’osservanza della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenze, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima. Al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione e limitare il verificarsi di eventuali situazioni di potenziale pericolo, le unità che si trovino nella necessità di attraversare il percorso di gara dovranno preventivamente contattare l’Organizzazione della regata che dovrà assicurare l’ascolto sul canale VHF 72 ed al seguente recapito telefonico: 3663521029. Tutte le unità in transito nella zona di regata nel periodo della regata dovranno comunque prestare la massima attenzione, tenendosi a non meno di 100 metri dalle unità impegnate in gara, adottando, se necessario, ogni ulteriore manovra suggerita dalla perizia marinaresca e, in ogni caso, limitando la velocità durante il transito all’interno dell’area di regata.

