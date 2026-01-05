Un sostegno alle attività economiche che scelgono di investire sulla continuità e sulla vita del paese anche oltre i mesi estivi.

Il Comune ha pubblicato un bando pubblico per l’assegnazione di incentivi economici straordinari destinati alle imprese dei settori artigianato, commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande.

L’iniziativa rientra nel progetto “Winter is better”, uno degli assi portanti delle politiche comunali per la destagionalizzazione, con l’obiettivo di rendere La Maddalena un centro vivibile dodici mesi l’anno.

Il contributo, non particolarmente elevato per la verità, è rivolto alle attività che hanno garantito almeno cinque mesi di apertura nel secondo semestre del 2025 e che si impegnano a restare operative per almeno dieci mesi nel corso del 2026.

Il bando, approvato con delibera di Giunta comunale, intende sostenere la stabilità economica e sociale del territorio, rafforzando il tessuto produttivo locale e favorendo occupazione e servizi per i residenti.

Un’attenzione particolare è riservata al centro storico, ma anche alle zone limitrofe e periferiche, nella convinzione che la vitalità urbana passi da una rete diffusa di attività aperte e funzionanti. Possono presentare domanda le imprese con sede legale a La Maddalena, in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, senza contenziosi con l’ente e prive di slot machine nei locali.

I contributi rientrano nel regime del De Minimis di cui al Regolamento della Comunità Europea; Le richieste dovranno pervenire al protocollo comunale tramite Pec o consegna a mano fino alle ore 9 del 2 febbraio 2026.

L’importo del contributo varierà in base al punteggio ottenuto, legato ai mesi di apertura: si va da 500 euro fino a 1.500 euro per le attività più virtuose.

Le risorse saranno ripartite in base alla graduatoria finale, con eventuali riduzioni proporzionali in caso di domande superiori ai fondi disponibili.

