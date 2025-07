È indubbia la forza letteraria di Domenico Battaglia, scrittore e poeta in “isulanu”, un idioma isolano che non viene certo facilitato dall’uso della lingua che utilizza. Si tratta di una variante del gallurese, parlata esclusivamente in Sardegna, con forti influenze corsa e termini di origine genovese, toscana e campana. Questa scelta linguistica lo distingue dai poeti e scrittori sardi più noti, che spesso utilizzano i dialetti gallurese, campidanese, logudorese o barbaricino. Tuttavia, questa sua peculiarità non gli ha impedito di ottenere importanti riconoscimenti nei vari concorsi letterari organizzati in Sardegna e fuori, conquistando anche molti primi premi, tra i più prestigiosi.

L’ultimo riconoscimento è una menzione speciale per “L’adóri du mari”, ottenuta in una significativa manifestazione letteraria, il Premio Letterario “Osilo”, giunto alla 18ª edizione, con circa un centinaio di lavori partecipanti e una giuria composta da Piero Bardanzellu, Gianni Calaresu, Anna Laura Espa, Antonio Brundu, Salvatore Meloni, Gigi Cabiddu Brau, Salvatore Puggioni, Tata Manca e Cicci Abozzi. “L’adóri du mari”, scritto in “isulanu” con traduzione in italiano, è edito da Paolo Sorba.

Traendo spunto da un racconto scritto alcuni anni fa e ispirandosi a una storia vera, Battaglia narra la vita di un maddalenino, marittimo fin dalla giovinezza, con imbarchi iniziati durante la Seconda guerra mondiale. La sua carriera lo ha portato a girare il mondo, fino ad arrivare in Argentina. Ma è la vita sentimentale a segnare profondamente la storia di quest’uomo, sviluppatasi tra l’isola natia e l’America, con risvolti psicologici e materiali che lo hanno messo duramente alla prova.

Tornato in pensione nella sua Isola, il protagonista “vorrebbe aprire il proprio animo a qualcuno, raccontare la propria vita, le poche gioie, ma soprattutto la rabbia accumulata nel tempo”; ma l’isola è cambiata, soprattutto nelle persone. Alcuni sono scomparsi, altri sono impegnati e distratti nel vivere le loro vite. “Soltanto una ‘Madonnina’, chiusa nella sua edicola, riesce ad aprirgli il cuore...”. È la storia di un perdente, la sua, ma non è detto che finisca così.

