Il Comune di La Maddalena informa, nella propria pagina web ufficiale, che il prossimo 1 marzo scadranno i termini per la presentazione delle domande di concessione del contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Un contributo che potrà essere concesso solo per gli immobili privati ove risiedono disabili con problemi di deambulazione e con le limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità.

Sempre sul web, l’assessora ai Lavori pubblici e vicesindaca, Federica Porcu, ricorda gli interventi su suolo pubblico effettuati, nei poco più di due anni di mandato amministrativo per abbattere le barriere architettoniche: «Mai nessuna amministrazione prima di noi ha dedicato così tante energie e attenzione a questo tema, per l’avvio di un programma atto a recuperare il tempo perduto, a fare tutto ciò che negli anni precedenti non è stato fatto in materia di inclusione ed accessibilità».

L’assessora, però, sottolinea che «ancora non basta in confronto al milione di cose che ci sono ancora da fare», respingendo anche le critiche «di completo disconoscimento di quanto fatto in così poco tempo».

© Riproduzione riservata