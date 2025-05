È di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 18.30 di lunedì sulla Statale 131 dcn in direzione Olbia.

All’altezza di San Teodoro una Bmw Serie 1 si è scontrata frontalmente contro il guardrail.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Siniscola, il 118 con anche l’elisoccorso, e la Polizia stradale.

Le quattro persone a bordo dell’auto sono state così soccorse e trasportate in ospedale, a Olbia, in codice giallo.

Accertamenti in corso per chiarire cause e dinamica dell’incidente.

