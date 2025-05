Al Porto Cervo Wine & Food Festival brillano le stelle (Michelin) di Max Mascia. Per l’esclusiva cena della 14ª edizione, in programma sabato 10 maggio, il Cala di Volpe offrirà la scena allo chef e proprietario del prestigioso ristorante San Domenico di Imola, due stelle Michelin.

In collaborazione con Maurizio Locatelli e Michele Bacciu, Culinary director ed Executive chef dell’hotel smeraldino, Mascia firmerà un menu speciale, che rivisiterà i piatti della tradizione sarda, affiancati dai piatti signature che hanno reso il San Domenico un’icona della ristorazione. Antipasti a base di tortellini fritti, seguiti da chips di pane carasau con mousse di mortadella e cozza sedano e bottarga, e di gamberi e guanciale, con emulsione di piselli al basilico, un primo piatto che è un classico della cucina di Mascia e del suo ristorante, il famoso uovo in raviolo “San Domenico”, con parmigiano 24 mesi e tartufo di stagione, e un secondo piatto ispirato, invece, alla tradizione sarda, reinterpretato in collaborazione con Locatelli e Bacciu: il maialetto croccante. Infine, il gran finale con la meringa di fragole e riduzione al mirto.

La cena di gala si inserisce all’interno del variegato programma del Porto Cervo Wine & Food Festival, l’evento boutique dedicato al meglio della produzione vitivinicola e gastronomica sarda e nazionale: appuntamento dall’8 all’11 maggio al Conference Center di Porto Cervo, con i primi due giorni dedicati agli operatori del settore e ai buyers nazionali e internazionali e gli altri due al grande pubblico di appassionati.

