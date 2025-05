«Dal dibattito contro l’eolico, alla raccolta di microplastiche, alla conservazione delle dune», così i Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena commenta l’edizione 2025 di AgendaBLU, l’appuntamento nato per la tutela dell’ambiente e la divulgazione di pratiche sostenibili condotte con associazioni, fondazioni, aziende e volontari.

«Il Comune lavora accanto a partner di livello internazionale e associazioni locali perché è fondamentale agire su tutti i fronti per la salvaguardia della nostra risorsa principale. Ogni giornata ha un focus specifico studiato per generare un impatto positivo sul delicato ecosistema marino sotto diversi aspetti. Ancora oggi, purtroppo – ha proseguito Ragnedda - assistiamo all’abbandono di rifiuti in mare e in spiaggia, o al mancato rispetto di fauna e flora in aree sensibili: comportamenti irresponsabili che contrastiamo da anni con attività educative, campagne di comunicazione, condivisione di buone pratiche con altri Comuni costieri. Parallelamente, potenziamo i controlli della Polizia locale ambientale per individuare e sanzionare i trasgressori».

Da maggio a ottobre, sono in programma 8 giornate riservate a incontri, progetti green e interventi di pulizia in litorali e porti, lungo gli 88 chilometri di fascia costiera arzachenese, da Cannigione a Porto Cervo. I primi due eventi sono in programma, sabato 10 maggio e sabato 17 maggio; il 10 maggio con l’iniziativa Smeralda Holding Blue Day, che inaugura il calendario con Smeralda Holding e Marina di Porto Cervo, che saranno operative fin dal mattino per la pulizia dei fondali del porto di Porto Cervo supportate da sub professionisti, associazioni di volontariato e dal Consorzio Smeralda. Sabato 17 maggio, invece, alle 11:00, nello Spazio Nexus in via San Pietro, il Comune ospiterà l’incontro organizzato con il Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica per discutere delle ripercussioni su ambiente e blue economy provocate dai progetti di eolico off shore in via di approvazione lungo le coste della Gallura.

AgendaBLU è organizzata in collaborazione con la Guardia Costiera - Direzione Marittima di Olbia in sinergia con gli Uffici di La Maddalena, Golfo Aranci e Porto Cervo; il Consorzio Costa Smeralda; la società Smeralda Holding con Marina di Porto Cervo; lo Yacht Club Costa Smeralda; la Fondazione One Ocean; le associazioni Plastic Free Onlus e Passione Apnea.

