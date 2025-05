Si parte oggi dal centro storico, dalla chiesetta di San Pietro: è questo il momento che segna l’inizio dell’iniziativa storico-culturale “Monumenti aperti” che si articola in due giornate, tra oggi e domani.

Il primo appuntamento è dunque alle 10:00 con il Trekking Urbano nel centro storico con i volontari dell’associazione culturale.

La Scatola del Tempo (dalle 10:00 alle 11:30), che si ripeterà anche domani negli stessi orari. Dalla 11:30 alle 12:30 invece, si svolge la visita alla Roccia monumentale il Fungo, accompagnata dai ragazzi delle scuole superiori di Arzachena e dai volontari dello Spazio adolescenti “Come me nessuno mai”.

Replica anche in questo caso domani 4 maggio dalle 11:30 alle 12:30. Nel pomeriggio invece, dalle 17:00 alle 19:00, visita al Museo Civico Michele Ruzittu, in via Mozart, accompagnata dai ragazzi delle scuole superiori di Arzachena, dai volontari dello Spazio adolescenti “Come me nessuno mai” e dall’archeologa Silvia Ricci, che il museo ha allestito, per scoprire questo interessante luogo di narrazione e documentazione, della storia più antica di Arzachena. Stessa visita al museo anche domani, domenica, dalle 17:00 alle 19:00. L’organizzazione è a cura dell’associazione culturale La Scatola del Tempo in collaborazione con Geseco surl e Cooperativa sociale La Rosa di Gerico.

