L’eolico off-shore, sarà il delicato argomento che l’Amministrazione comunale di Arzachena, in collaborazione con il Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica, sottoporrà all’attenzione di cittadini ed operatori economici locali e non.

L’incontro si terrà sabato 17 maggio alle 11 nella Sala Nexus in via San Pietro, di lato al municipio, nel centro storico del paese. Un argomento importante, considerato il tema piuttosto scottante che verrà affrontato, per il quale, scrive l’Amministrazione comunale, «è il momento di essere informati, consapevoli e uniti». Indubbiamente si prevede una consistente partecipazione di persone ad un dibattito che si preannuncia, scrive l’Amministrazione comunale, come «un momento di confronto necessario per fare chiarezza su ciò che sta accadendo: progetti di grande impatto sul nostro mare e sul nostro territorio stanno procedendo verso l’approvazione, senza un reale coinvolgimento degli enti locali e, in parte, della stessa Regione Sardegna. Le scelte che si stanno delineando avranno conseguenze profonde sull’ambiente, sull’economia, sulla sicurezza e sulla qualità della vita in Gallura».

L'intenzione degli organizzatori della manifestazione non è solo quello di conoscere, approfondire, confrontarsi, dibattere, ma anche di «capire insieme quali azioni intraprendere per tutelare il nostro territorio».

