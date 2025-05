Una sessantina di batteristi, uno a fianco all’altro e uno davanti all’altro, a suonare all’unisono pezzi noti del panorama musicale italiano e internazionale, con momenti di autentico "scatenamento" come solo loro sanno fare; “Batteristi in piazza” è stata una manifestazione suggestiva e coinvolgente, con i ritmi delle batterie amplificati dal loro numero, che ha visto convergere, domenica scorsa, su La Maddalena, nella piazza Umberto I, decine di batteristi di ogni età, da poco più che bambini a gente di piuttosto matura, provenienti da tutto il Nord Sardegna e non solo, a dar vita ad uno spettacolo, unico finora nel suo genere nell’isola, e in generale piuttosto raro, che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente composto sia da locali che da turisti.

Particolarmente soddisfatti, per la buona riuscita della manifestazione e per il successo ottenuto, sono stati gli organizzatori ovvero i responsabili dal Centro Musica Academy Sonora APS di Olbia, e la sua sezione di La Maddalena, in collaborazione con l’associazione Bateras Beat di Sassari. Durante le esibizioni si sono avute le performance della cantante Solosophia. La manifestazione è stata salutata da due brevi interventi degli assessori comunali Stefania Terrazzoni e Gianvincenzo Belli il quale ha invitato gli organizzatori, visto il successo riscontrato, a ripetere la manifestazione il prossimo anno.

© Riproduzione riservata