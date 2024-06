La Gallura ha una nuova residenza per gli anziani, la struttura può ospitare quaranta persone ed è stata inaugurata questa mattina a Loiri. Erano presenti il vice presidente della Regione e assessore regionale al Bilancio e Programmazione, Giuseppe Meloni, il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai e il capo di gabinetto dell’assessore regionale alla Sanità, Paolo Tecleme. La residenza dispone di 30 stanze, tra singole, doppie e triple, ed è divisa in due settori, la Comunità Integrata per Anziani parzialmente autosufficienti e la Struttura Socio Riabilitativa (SRP3). Uno staff di educatori, psicologi e assistenti medici, sotto la guida della direttrice Mariassunta Canu, opera nella struttura “Residenze Sanitarie Galluresi” convenzionata con la Asl di Olbia. La residenza, insieme a quelle di Padru, Pattada, Anela e Olbia, è della società Villa San Giuseppe Srl, amministratore unico Giuseppe Casillo.

Dice il sindaco di Loiri, Francesco Lai: «La realizzazione di questa residenza arriva in tempi record ed è frutto di una sinergia tra il privato e l’amministrazione comunale che ha fortemente creduto da subito nel progetto presentatoci dalla società Villa San Giuseppe. Noi abbiamo poi lavorato affinché questo sogno di Giuseppe Casillo potesse essere realizzabile e lo abbiamo fatto adeguando in tempi rapidi il nostro Puc. Oggi inauguriamo una struttura di grande valore sociale per il nostro Comune e per tutto il territorio». A margine della inaugurazione Paolo Tecleme ha fatto il punto sulla drammatica situazione della sanità in Gallura: «La sanità in Sardegna è un tema chiave: basti pensare che ad oggi il Pronto soccorso dell’ospedale di Olbia ha solo due medici strutturati che devono far fronte ad oltre 180 accessi al giorno. E’ evidente che ci sono dei problemi da affrontare subito. Per quanto riguarda poi le comunità integrate per anziani, queste non sono sufficienti nel nostro territorio, se consideriamo che da qui al 2030 l’età media della popolazione salirà notevolmente e sarà dunque anche la programmazione e l’operatività dei privati a dover rispondere alle esigenze della popolazione».

© Riproduzione riservata