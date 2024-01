Dall'8 al 18 febbraio, per l'edizione 2024 di LuCarrasciali Alzachinesu sono in programma 3 sfilate (l'11,13 e 18 febbraio) nel centro urbano di Arzachena e a Cannigione, spettacoli di danza, concerti, dj set e appuntamenti gastronomici con i piatti tipici della tradizione carnevalesca gallurese. L'evento è organizzato dal comitato Chissi di Lu Carrasciali presieduto da Gianluca Giorgioni.

«L’Amministrazione comunale finanzia il carnevale Arzachenese perché è uno dei momenti di aggregazione più partecipati e sentiti dai giovani e dai bambini», spiega Nicoletta Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo. «Centinaia di persone lavorano per settimane alla preparazione dei carri, dei costumi e delle coreografie per raggiungere l’obiettivo comune di presentare al paese uno spettacolo di qualità, divertente e coinvolgente nelle 4 giornate di festa previste. Quest’anno abbiamo investito di più sulla data di apertura, quella del Giovedì Grasso. Oltre alla tradizionale favata all’ora di pranzo, ci sarà intrattenimento per tutto il giorno con una festa per bambini, la degustazione di piatti tipici tra cui frittelle e gnocchi, oltre al ballo liscio con il fisarmonicista grazie alla collaborazione di tante associazioni di volontari». Si parte l'8 febbraio, Giovedì Grasso, dalle ore 12 alle 20, in piazza Risorgimento.

