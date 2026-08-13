Un lungo Ferragosto tra musica, folclore, comicità e spettacoli pirotecnici. Arzachena entra nel cuore dell’estate con un calendario che da oggi coinvolge il centro storico, Baja Sardinia, Cannigione e l’area dell’ex ippodromo, trasformata nel Lebonski Park.

Ad aprire gli appuntamenti, questa sera, è la ventunesima Rassegna internazionale del folklore, organizzata dalla cooperativa Passepartout con il Gruppo folk Città di Arzachena. Dalle 20.30, con partenza dalla chiesa di Santa Lucia, sfileranno ed esibiranno gruppi provenienti da Messico, Perù, Serbia e Lettonia, insieme alle formazioni sarde di Olbia, Meana Sardo, Nuoro e Arzachena.

Domani, vigilia di Ferragosto, la festa si sposta sul mare. A Baja Sardinia, in piazza Due Vele, dalle 22 sono in programma lo spettacolo pirotecnico e la musica dal vivo degli Space Brownies. Sabato 15 agosto sarà invece Cannigione a ospitare la “Festa di Ferragosto & 90s Nostalgia”: sul lungomare, dalle 22, spazio ai grandi successi degli anni Novanta e ai fuochi d’artificio.

Parallelamente entra nel vivo il cartellone del Lebonski Park all’ex ippodromo, aperto ogni giorno dalle 19 alle 2, con ingresso e parcheggio gratuiti. Tra le attrazioni ci sono Dino Park, luna park, paintball, gonfiabili Xxl e il villaggio enogastronomico Saborè. Sul palco, il 13 agosto, il tributo agli 883 “Tieni il Tempo” e Mamacita; il 14 Giovanni Cacioppo, Fabio Rovazzi e Cristian Marchi. A Ferragosto protagonisti Pino e gli Anticorpi, Benito Urgu, Alexia e Datura. Il 16 arriveranno i Tazenda, Shari e Paolo Noise, mentre il 19 sarà la volta di Emis Killa. Gemitaiz e MadMan sono annunciati per il 22 agosto, prima della chiusura del 23.

L’offerta di Ferragosto si intreccia anche con quella culturale e naturalistica: dai siti archeologici di La Prisgiona, Coddu Ecchju, Li Lolghi e Li Muri alla roccia del Fungo, fino alla scalinata artistica di Santa Lucia e al nuovo sentiero Capizzal di Ponti-Li Conchi. Un programma diffuso che punta a portare residenti e visitatori dalle spiagge al cuore antico di Arzachena.

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