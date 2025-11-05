Il sostituto procuratore di Tempio, Sara Martino, ha disposto una consulenza tecnica informatica sui telefoni dei ragazzi che si trovavano sulla Bmw caduta dal ponte di Baldu, nelle campagne della cittadina gallurese, la notte del 26 ottobre. Si parla dell’incidente stradale costato la vita a Omar Masia, 25 anni.

La magistrata è titolare del fascicolo aperto per omicidio stradale a carico del giovane che era alla guida dell’auto. Il consulente informatico dovrà stabilire se al momento dell’incidente gli smartphone (tutti sequestrati su ordine della pm) erano in uso e in quali modalità.

Il conferimento dell’incarico avverrà venerdì, lo stesso giorno dell’affidamento della consulenza tecnica sul ponte della tragedia, in particolare sulla segnaletica e i dispositivi di protezione.

Le indagini sono in corso per accertare competenza delle manutenzioni su strada e ponte, all’esito degli accertamenti altre persone potrebbero essere iscritte nel registro degli indagati. Il ragazzo sotto accusa per omicidio stradale è difeso dai penalisti Giovanni Azzena e Gerolamo Orecchioni, per la famiglia della vittima sta seguendo le indagini l’avvocato Nino Vargiu.

