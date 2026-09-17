Gasolio in mare, assolti comandante e nostromo della DelcomarScagionati dal giudice di Tempio. Lo sversamento fu causato dal danno al telaio di un autoarticolato, non dalle manovre di sbarco
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La gup del Tribunale di Tempio, Marcella Pinna, ha assolto dall’accusa di rischio di contaminazione il comandante del traghetto Delcomar, “Isola di La Maddalena”, Giuseppe Esposito e il nostromo Fabio Sirena. Alla fine di un procedimento celebrato con il rito abbreviato, Esposito e Sirena sono stati scagionati per i fatti avvenuti la mattina del 9 agosto 2024 nel porto di La Maddalena.
Il difensore, l’avvocato Pierfranco Tirotto, ha dimostrato che i due non hanno alcuna responsabilità nell’incidente che ha causato lo sversamento sulla banchina e in mare di circa 18mila litri di gasolio. Il carburante è fuoriuscito da una cisterna di un autoarticolato a causa dell’impatto di una barra metallica del telaio del mezzo. Quindi non può essere attribuita alcuna responsabilità a Esposito e Sirena, non vi sono stati errori nelle manovre di uscita di auto e camion dal traghetto Delcomar.