ll Comune di Arzachena sconfitto nella battaglia legale per la “gestione” di piazza del Ventaglio, lo spazio commerciale nel cuore di Baia Sardinia.

Il Tar ha accolto il ricorso degli avvocati Rino Cudoni e Mauro Bilotta e ha annullato l’ordinanza di sgombero di gazebo e tavolini, eseguita nell'estate dell’anno scorso. I giudici amministrativi hanno stabilito che la piazza è un’area privata. La servitù di passaggio pubblica non può essere il presupposto dei provvedimenti adottati dal Comune di Arzachena.

Il ricorso amministrativo è stato vinto da Ezio e Robertino Filigheddu, della Noi Tre srl. I titolari della società, destinatari dello sgombero insieme ad altri operatori turistici, dicono: «Abbiamo sempre saputo di essere nel giusto. Da oltre vent’anni lavoriamo senza problemi sulla nostra proprietà e questo era ben noto. La nostra è una famiglia di imprenditori seri che opera sul borgo di Baja Sardinia, i primi ad aprire e gli ultimi a chiudere. Non è giusto che ci abbiano trattato così, con la Polizia locale mandata per sgomberare. Ora pensiamo a proseguire serenamente la stagione sperando che qualcuno in Comune abbia finalmente capito di avere preso un grosso abbaglio». Per il Comune piazza del Ventaglio e un’area che è stata occupata senza titoli.

