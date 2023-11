Il Consiglio comunale di Arzachena ha recentemente individuato la localizzazione del nuovo Centro di Raccolta/Ecocentro di Baja Sardinia; si tratta di un’area di proprietà comunale in via Tre Monti.

L’area in questione, è scritto in delibera, risulta urbanisticamente idonea ad accogliere l’infrastruttura poiché la destinazione ad essa attribuita dal piano attuativo approvato è pienamente compatibile con la realizzazione dell’ecocentro. La delibera è stata votata da 12 consiglieri presenti mentre 3 (Cudoni, Pileri, Fresi) hanno partecipato alla discussione, sono usciti dall’aula consiliare prima della votazione e vi hanno fatto rientro subito dopo.

Successivamente all’entrata in esercizio del nuovo Centro di Raccolta, si potrà procedere, in via sperimentale, è scritto sempre nella delibera, all’eliminazione delle attuali isole ecologiche dislocate nel centro urbano di Baja Sardinia, centralizzando nel nuovo impianto il servizio di conferimento, al fine di ottenere vantaggi dal punto di vista gestionale e migliorando notevolmente il decoro urbano dell’intera frazione. Il nuovo Centro di Raccolta/Ecocentro dovrà essere dotato di pavimentazione e recinzione di tutta l’area; dovrà esserci un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia; dovrà essere realizzato un impianto di illuminazione dell’intera area; dovrà esserci la videosorveglianza; dovranno essere messe a dimora idonee essenze arboree lungo i muri di recinzione, al fine di mitigare l’impatto visivo della struttura; ci dovrà essere un piccolo locale ufficio, dotato di servizi igienici, per l’addetto al servizio di gestione/guardiania.

