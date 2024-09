Un mare di gente per dare l’ultimo saluto a Gioele Putzu, il bambino di 9 anni morto a Ozieri per il crollo di una porta da calcio mentre giocava con gli amici.

I funerali si sono celebrati nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, a Olbia, dove il piccolo Gioele viveva con i familiari. La chiesa non riusciva a contenere la marea umana giunta sul per dire addio a quel bambino che se n’è andato via troppo presto.

Il cartellone dei compagni di scuola

Nelle prime file i compagni di classe della quinta elementare di San Simplicio e i compagni della Kan judo Olbia, vestiti con i judogi e accompagnati dal maestro Angelo Calvisi.

A celebrare la messa padre Amedeo Salis, all’uscita del feretro sono volati in cielo tanti palloncini bianchi, il tutto accompagnato dalle note della canzone “A modo tuo” di Elisa e Ligabue.

