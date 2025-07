Qual è lo stato di salute della Spiaggia Rosa e del suo mare? Quanto è stato utile interdirne l’accesso da oltre trent’anni? Per rispondere a queste domande, lunedì e martedì prossimi (14 e 15 luglio), il Parco Nazionale di La Maddalena, in collaborazione con la Stazione Zoologica di Napoli (tra i più importanti enti di ricerca nei settori della biologia marina e dell'ecologia, fondata nel 1872) effettueranno un’indagine conoscitiva, con operazioni di ricerca e immersioni, «per verificare lo stato di conservazione del fondale e le condizioni dell’habitat e della posidonia», afferma il direttore del Parco, Giulio Plastina.

In particolare sarà effettuato il monitoraggio dei foraminiferi ovvero della miniacina, organismo unicellulare che costruisce dei gusci calcarei multicamerati di colore rosa. Che sono stati e sono poi quelli che hanno conferito in passato, e conferiscono, alla spiaggia di Cala di Roto, l’originale colorazione. La Spiaggia Rosa di Budelli è chiusa al pubblico dal 1994. Il divieto fu imposto dall’allora ministro dell’Ambiente, Carlo Ripa di Meana, per proteggere quel delicato e unico ecosistema, gravemente danneggiato dall'uomo, con il calpestio, l’asportazione della particolare sabbia, gli ancoraggi.

È da oltre dieci anni che non si effettua questo monitoraggio; e sarà interessante verificare la situazione, confrontando i dati che saranno riscontrati, con la situazione di partenza, nel 1994, e quelli dei monitoraggi intermedi. Per effettuare le operazioni in questione, la Capitaneria di Porto di La Maddalena ha pubblicato ordinanza (n.92/25), con la quale dispone che nei giorni 14 e 15 luglio prossimi, dalle ore 08:30 alle ore 11:30, durante l’esecuzione dell’attività, presso la Spiaggia Rosa/Cala di Roto, per un raggio di 100 metri dall’ OTS appositamente segnalato, sono vietati: la balneazione; il transito, lo stazionamento e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale non impiegata nei lavori; la pesca, l’attività subacquea e qualsiasi attività diportistica e/o professionale in genere.

