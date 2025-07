Il polo in Sardegna entra nel vivo con l’Italia Polo Challenge in Costa Smeralda e il Summer Camp del Palahorse di Golfo Aranci.

Il prossimo fine settimana il centro sportivo “Andrea Corda” di Abbiadori offrirà la scena al debutto di una squadra sarda: in occasione della tappa isolana dell’Italia Polo Challenge, in programma dal 18 al 20 luglio, la Ecoservice di Olbia schiererà infatti il diciannovenne Marco Pala, che aveva già esordito nella precedente edizione, e la sedicenne Anita Putzu. Il terzetto sarà completato dal fuoriclasse Patricio “Pato” Rattagan.

Ma non solo: l’appuntamento smeraldino segnerà anche l’esordio del Circuito di Crescita per il polo voluto dalla Fise nazionale con in prima linea Maria Grazia Cecchini, consigliere e responsabile nazionale polo. Per disputare le gare ci vuole il brevetto Polo Arena, che tre ragazzi sardi hanno appena ottenuto a Roma: si tratta di Flavio Masia, Maria Riu e Lorenzo Inzaina, che indosseranno le divise confezionate per l’occasione dall’azienda ittirese Nostra Signora di Coros. Le formazioni per il torneo dimostrativo saranno completate da due giovani del Lazio e da alcuni cavalieri esperti.

Il quadro gallurese sarà completato negli stessi giorni dal Summer Camp multidisciplinare di preparazione alle Ponyadi, che si svolgeranno ad Arezzo dal 24 al 27 luglio. Un doppio risultato pregevole per la Fise Sardegna che porta la firma della responsabile sarda del polo Piera Monti, che insieme al commissario regionale Giacomo Borlizzi e al referente regionale per i pony Emanuele Baldinu ha organizzato la tre giorni di Golfo Aranci.

Sotto la guida dei tecnici Paolo Ruggero Grillini e Sabrina Tirelli, ragazzi e ragazze dai 5 ai 18 anni si cimenteranno nelle specialità del polo, salto ostacoli, Mounted Games, Pony Games e attività ludiche. Ci sarà spazio anche per l’attività paralimpica sotto la guida di Alessandra Pes di San Vittore.

