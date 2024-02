Anche “Chi l’ha visto?” si è occupata del caso di Karol Canu e Giuseppe Contini, i due adolescenti di Olbia svaniti nel nulla da ormai una settimana. E nel finale della puntata sono arrivate da alcuni amici dei ragazzi delle segnalazioni «importanti», tutte da verificare ma che potrebbero mettere gli inquirenti sulla pista giusta.

Le telecamere della trasmissione di Rai3 ieri sono entrate a casa di Canu, dove c’erano la madre Giulia, la sorella Chiara Baroni e Antonello Contini, padre di Giuseppe.

I due ragazzi, spiega Contini, si conoscevano da poco: «Si sono conosciuti alla fine dello scorso anno, uscivano sporadicamente insieme da tre settimane, bevevano qualcosa e andavano a giocare a biliardino».

Entrambi giovedì sono usciti senza portar via nulla, nessuna fuga pianificata dunque. «Non ha portato via nemmeno uno zaino», racconta Contini. «Karol è uscito senza portare via nulla, vestiti, zaino, marsupio, neanche il caricabatterie».

Chiara mette in fila le segnalazioni attendibili: Karol e Giuseppe sono stati visti insieme, giovedì scorso, «alle 19.30 al parco Fausto Noce, alle 20.20 in viale Aldo Moro alta in una tabaccheria, tra le 21 e le 21.15 in piazza Mercato». Tappe normali per gli adolescenti olbiesi, la cella che ha agganciato per l’ultima volta i cellulari dei due si trova vicino all’istituto agrario frequentato da Giuseppe e Karol (quest’ultimo aveva deciso di abbandonare la scuola). «Si potrebbe partire da qui», dice il papà di Contini.

La sorella di Karol, vista anche la sua giovane età, sta indagando tra gli amici dei ragazzi: «Stiamo cercando di fare il possibile, anche tra amici e conoscenti di Karol e Giuseppe, ma notiamo che tutti i ragazzi hanno paura di parlare, sia con noi che con le forze dell’ordine».

«Chiunque sappia qualcosa – è l’appello – ce lo segnali anche anonimamente. Vi prego non abbiate paura, aiutateci a capire che fine hanno fatto i ragazzi».

La conduttrice della trasmissione Federica Sciarelli invece si rivolge ai genitori degli amici dei due giovani svaniti nel nulla: «Vedete la disperazione di queste persone, parlate con i vostri figli. Sicuramente qualcuno li ha visti giovedì prima della scomparsa».

Sul finale della puntata la Sciarelli torna a collegarsi con casa Canu, alla trasmissione non sono giunte segnalazioni ma qualcuno si è fatto vivo direttamente a Olbia, rispondendo all’accorato appello di Chiara: «Le segnalazioni sono arrivate qua – spiega l’inviato –, si sono fatti avanti degli amici, abbiamo deciso di non svelare i dettagli che sono da verificare ma sono importanti, forse ci stanno mettendo sulla pista giusta».

Segue nuovo appello di Chiara, poi le parole di Giuseppe Contini, omonimo nonno di uno dei due scomparsi che vive a Ottana e nel frattempo è arrivato nell’abitazione: «Ti aspetto a casa, ricordati che dovevi prepararti per il carnevale», dice rivolto al nipote.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata