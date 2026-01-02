Ha voluto mantenere l’anonimato chi ha donato al Comune di La Maddalena la considerevole cifra di 750mila euro. L’annuncio è stato dato ieri dall’Amministrazione comunale, dopo che sui social ne aveva dato informazione il capogruppo d’opposizione Francesco Vittiello.

«Una significativa donazione – ha scritto l’Amministrazione del sindaco Fabio Lai - che contribuirà alla realizzazione di importanti opere pubbliche per il nostro territorio. Una cifra importante alla città» che offre «l’opportunità di selezionare, tra i progetti già approvati (unico vincolo), quelli che meglio rispondono alle necessità e alle priorità della comunità». Amministrazione che sottolinea oltre al «gesto di grande valore, il messaggio di fiducia e amore verso La Maddalena che trasmette. Il nostro territorio, sempre più apprezzato e ambito, continua a conquistare i cuori di chi ha scelto di legarsi a questa splendida isola, dimostrando come la nostra città stia crescendo non solo in bellezza, ma anche nella capacità di attrarre persone pronte a investire nel suo futuro».

L’auspicio, a questo punto, è che quest’atto di liberalità, del valore considerevole, possa essere onorato in tempi ragionevoli e in opere davvero utili per la comunità senza che il benefattore possa “pentirsi” per un gesto, obbiettivamente inusuale che denota evidentemente grande amore per quest’isola.

