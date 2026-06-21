Erano stati abbandonati sotto un ponte, in una gabbia di fortuna realizzata con cassette di plastica e bloccata con delle fascette: tre cuccioli meticci, molto piccoli e spaventati, sono stati tratti in salvo dai carabinieri nelle campagne di Golfo Aranci, dopo la segnalazione di alcuni cittadini.

I cuccioli, senza il provvidenziale intervento dei cittadini e dei militari dell’Arma, avrebbero verosimilmente rischiato di morire di stenti, esposti al caldo e privi di possibilità di liberarsi.

Sono ora già stati affidati alle cure delle associazioni di volontariato del territorio di Olbia, che si occuperanno della loro custodia.

In corso anche gli accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica dell’abbandono e a individuare

eventuali responsabilità.

(Unioneonline)

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