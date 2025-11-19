Nessun concerto di Capodanno ma Golfo Aranci punta al raddoppio e balla alla vigilia. Sul mare, il 29 e il 30 dicembre, il paese gallurese scommette su due serate e su altrettante band da Novanta. Sul palco di Golfo Aranci (si attende l'ufficialità), si potrebbero alternare i Neri per Caso, gruppo formatosi dagli inizi degli anni Novanta e attualmente colonna sonora del programma televisivo GialappaShow, famoso per le interpretazioni a cappella, che ha debuttato con la vittoria al Festival di Sanremo del 1995 con il brano Le ragazze, e i Gemelli DiVersi, iconica band hip hop degli stessi anni, che ha raggiunto il successo nel 1998 con la cover Un attimo ancora, interpretando la canzone Dammi solo un minuto dei Pooh.

