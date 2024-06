Con il primo Consiglio comunale in piazza ieri, Giuseppe Fasolino ha giurato il suo terzo mandato da sindaco di Golfo Aranci. «È sempre un'emozione giurare come sindaco del proprio paese natale: saranno cinque anni di lavoro e sacrifici con una grande responsabilità e una grande sfida, ascoltare tutti e unire il paese», ha esordito il neo sindaco, ringraziando i dodici consiglieri che lo hanno sostenuto nella candidatura alla fascia tricolore, in corsa senza sfidanti.

«Vogliamo ascoltare le esigenze di chiunque e il Consiglio comunale di insediamento in piazza Cossiga ne è la dimostrazione: utilizzeremo spesso la formula del Consiglio comunale aperto perché siamo sicuri che dal confronto con i cittadini possano nascere le migliori idee per Golfo Aranci», ha aggiunto Fasolino.

Ufficializzata la Giunta, quattro assessori, e il vice sindaco, Giuseppe Langella, nominato anche assessore al Turismo, programmazione e bilancio, e assegnate otto deleghe ai consiglieri. «Non avremo solo quattro assessori ma dodici, ai consiglieri è stata attribuita la delega con un decreto firmato per dare forza e dignità a tutti», ha spiegato il sindaco, annunciando che tutti i consiglieri comunali potranno partecipare alle sedute della Giunta. Eletta, inoltre, la presidente del Consiglio comunale, Alessandra Feola, già consigliera nella passata consigliatura, che ha detto: «Ci troviamo in una situazione diversa dal solito in cui nel Consiglio comunale non ci sarà un'opposizione ma troveremo il confronto aprendo l'Aula ai cittadini». Per la prima volta nella storia dell'autonomia del Comune gallurese, da 45 anni, infatti, tra i banchi dell'Assemblea sarà assente la rappresentanza della minoranza.

