Secondo un censimento del dipartimento Finanze del ministero dell'Economia, tra i 91 comuni italiani (su ottomila) che, nel 2022, hanno deciso di non riscuotere l'IRPEF c'è anche Golfo Aranci.

A darne notizia, il sindaco del paese, Mario Mulas, che su Facebook commenta: «Il nostro è tra i pochi comuni italiani che ha deciso di non aumentare la pressione fiscale sui propri cittadini: abbiamo deciso di non riscuotere l'addizionale IRPEF dai residenti in modo da consentire che restino a loro le risorse per affrontare questa stagione di rincari che tocca tutte le spese di una famiglia, dell'energia al carburante».

Quello di non far pagare l'imposta comunale sul reddito, conclude Mulas, «è il nostro modo di sostenere i golfarancini in un periodo complicato: lo facciamo con le persone fisiche e con le imprese e continueremo a farlo».

