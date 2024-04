«Questa amministrazione non si è dimenticata di Guglielmo Marconi: anticipando i tempi, posso già annunciare che alcune sale della rinnovata Villa Sospiri (ex colonia per le persone sordomute) verranno adibite a museo da dedicare all'illustre scienziato, collaborando con la sezione di Olbia dell'associazione Radioamatori italiani». Così, il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, in risposta a quanto dichiarato dal comitato di cittadini Maremosso che, in occasione del compleanno del Premio Nobel, il 25 aprile, aveva denunciato l'assenza di iniziative nel paese per rendere omaggio al pioniere della radio, in controtendenza rispetto al resto d'Italia, ricordato con tanti eventi patrocinati, anche, dal ministero della Cultura.

Perciò, aggiunge il primo cittadino, «sono pretestuose le critiche» indirizzate all'amministrazione comunale per aver omesso di celebrare la ricorrenza dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi che nell'ex Semaforo a Capo Figari ha condotto, nel 1932, uno dei suoi più importanti esperimenti di collegamento radio a onde corte.

«Questa amministrazione ha più volte celebrato il suo concittadino più illustre ma i tempi del bilancio, quest'anno, non consentivano di celebrare manifestazioni», ha concluso il sindaco.

