Corre da solo e sfida il quorum il consigliere regionale ed (ex) sindaco di Golfo Aranci per dieci anni, fino al 2019.

Giuseppe Fasolino, all'indomani della presentazione della lista SìAmo Golfo Aranci Rudalza, unica depositata nel suo Comune per la tornata elettorale dell'8 e del 9 giugno, affida a Facebook l'entusiasmo per la nuova competizione, con l’obiettivo di replicare i risultati raggiunti nei suoi precedenti mandati, con il «peso di una profonda responsabilità e con l'intenzione di tenere le porte aperte a quanti vorranno unirsi per lo sviluppo del paese».

In un post scrive: «Accogliamo con dispiacere il quadro politico che vede la nostra lista la sola in corsa per le prossime elezioni comunali, perché sul campo del confronto possono nascere tante nuove opportunità». E aggiunge: «Al contempo, ogni passo del nostro percorso politico sarà il risultato della volontà comune e del bene del nostro territorio, una strada che dobbiamo percorrere tutti insieme perché sono insieme possiamo costruire una città meritevole del luogo in cui abbiamo avuto la fortuna di nascere, siamo custodi e guardiani della sua bellezza».

Dodici aspiranti consiglieri, tra cui due uscenti del gruppo Adesso, Giuseppe Langella e Alessandra Feola, costituito dopo una spaccatura interna all'attuale maggioranza, costata un rimpasto di Giunta con la destituzione dalla carica di vicesindaco di Langella.

Giuseppe Fasolino, già vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio nella precedente legislatura, nella neonata, guidata da Alessandra Todde, è stato nominato, qualche giorno fa, vicepresidente della commissione Autonomia.

«È un ruolo che mi permetterà di seguire da vicino la nascita della nostra provincia a cui sono molto legato e che deve riavvicinare il territorio a una gestione più vicina alle singole specificità», ha commentato.

