Tempo di bilanci per le amministrazioni comunali, Golfo Aranci approva il suo documento finanziario prima della fine dell'anno per la prima volta in 45 anni e Loiri Porto San Paolo per il quarto anno consecutivo, scongiurando il ricorso all'esercizio provvisorio.

Tra le principali voci di spesa del bilancio di previsione per il prossimo triennio dell'amministrazione guidata dal sindaco, Giuseppe Fasolino, due milioni e mezzo per il nuovo approdo turistico, quasi un milione per la riqualificazione dell'area La piccola, fondi per la messa in sicurezza di Cala Moresca, per la tribuna del campo sportivo e per un sistema di videosorveglianza sulle aree pubbliche incluso nella programmazione del 2025.

Il Comune guidato dal collega Francesco Lai, invece, mette a correre undici milioni di euro spalmati tra la realizzazione di opere pubbliche e le misure a supporto dei Servizi sociali. Tra gli interventi previsti, il primo asilo comunale a Loiri, il nuovo impianto sportivo a Porto San Paolo, nuove viabilità a Loiri, Enas e Ovilò, il collegamento tra Vaccileddi e Porto Taverna e un nuovo pontile a Cala Finanza.

