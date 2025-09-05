A lezione di golf con l’Open Day al Botanic Golf Sa Cuba. Il 21 settembre il golf club olbiese aprirà le porte agli aspiranti golfisti.

A partire dalle 10, i partecipanti potranno provare il golf gratuitamente, conoscere i programmi didattici e visitare le strutture del golf club alle porte di Olbia, il cui percorso con 9 buche par 36 è realizzato su un terreno ad andamento collinare, nella zona nuragica di Pedres, su una superficie di 25 ettari, con ostacoli vegetali e zone fiorite.

Momento centrale dell’evento sarà la presentazione ufficiale della Botanic Golf Academy, dedicata a bambini, ragazzi e adulti, sotto la guida del Maestro Andrea Ferlito, professionista riconosciuto della PGAI Professional Golfers’ Association of Italy.

