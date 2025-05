Tutela della storia e dell’ambiente, l’Area Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Mediterrarte, organizza una giornata di pulizia del sito archeologico di Cala Finanza, nella costa di Loiri Porto- San Paolo. Al centro dell’iniziativa il Forno della Calce che sabato 10 maggio, a partire dalle 09:30, sarà oggetto di un’importante iniziativa di pulizia e valorizzazione, aperta a tutta la cittadinanza.

Organizzata nell’ambito delle attività finanziate dall’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente - Servizio sostenibilità ambientale e valutazione strategica e servizi informativi (SVASI), la giornata vuole sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela dei beni storici e dell’ambiente, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini nella salvaguardia di un luogo simbolo della nostra memoria collettiva. L’evento sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino la storia del sito e proprio nell’ottica di veicolare un messaggio di tutela dell’eredità culturale che sarà seguito, il 13 maggio, da una mattinata alla scoperta di questo luogo alla quale parteciperanno tutte le bambine e i bambini della scuola primaria di Porto San Paolo che avranno l’occasione di cimentarsi in un laboratorio artistico curato da GEA (cooperativa Gioco Educazione Ambiente). Sabato, volontari di tutte le età saranno coinvolti in attività di raccolta dei rifiuti, manutenzione leggera e piccoli interventi di pulizia. Il progetto di rivalutazione del forno si sviluppa con il prezioso contributo dell’archeologa Paola Mancini ed il supporto della Lega Navale di Porto San Paolo e dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Loiri-Porto San Paolo.“Con questa iniziativa vogliamo unire la comunità attorno a un valore comune: il rispetto per il nostro patrimonio storico e naturale - afferma Leonardo Lutzoni, direttore dell’AMP - Ogni gesto, anche il più semplice, contribuisce a proteggere e valorizzare ciò che ci è stato lasciato in eredità.” Questa giornata di tutela e attivismo sociale ed ambientale sul territorio di Porto San Paolo si inserisce nel più ampio ventaglio di iniziative di formazione e divulgazione che l’AMP di Tavolara, con Mediterrarte, ha organizzato dal mese di aprile e fino a giugno con workshop e laboratori dedicati alle scuole e alle comunità di Olbia, San Teodoro e Porto San Paolo. L’evento è gratuito e aperto a tutti, ai partecipanti sarà fornito il materiale necessario (guanti, sacchi) ed è consigliato abbigliamento comodo. Al termine delle attività, è previsto un momento conviviale con rinfresco offerto dagli organizzatori.

