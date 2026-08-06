L’area parcheggio di via La Marmora viene temporaneamente riconsegnata dalla Ditta appaltatrice al Comune di La Maddalena, così da garantirne la fruizione pubblica e rispondere alle esigenze di viabilità e sosta nel pieno della stagione estiva. Un’area questa individuata qualche anno fa nella quale sono iniziati i lavori per la realizzazione di un parcheggio multipiano che una volta ultimato dovrebbe alleggerire la carenza di parcheggi, particolarmente durante l’estate, in quella parte del centro storico di La Maddalena.

Il Comune ha concesso alla Ditta una proroga di 90 giorni per il completamento del parcheggio. La questione era stata sollevata anche in Consiglio comunale dall’opposizione guidata da Stefano Cossu, che aveva chiesto chiarimenti sui lavori, iniziati lo scorso anno e non ancora conclusi.

La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale numero 1153 del 2 agosto 2026 della Direzione Opere Pubbliche. L’intervento era stato aggiudicato nel maggio 2025 per 618.016,80 euro. Il cantiere era stato aperto il 9 giugno 2025.

L’impresa, si legge nella determinazione, aveva «rappresentato la sopravvenienza di eventi imprevedibili e non imputabili all'esecutore, quali oggettive difficoltà nell'approvvigionamento e consegna dei materiali da parte dei fornitori, unitamente alle eccezionali condizioni meteorologiche estive caratterizzate da torride ondate di calore che hanno limitato le condizioni operative e la resa delle lavorazioni a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori». La proroga decorre dal 4 agosto.

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