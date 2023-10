Inizierà entro dicembre, in orari serali, e con un numero massimo di 25 partecipanti, il corso di Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive, presentato lunedì pomeriggio, nel salone consiliare di Arzachena, dal sindaco Roberto Ragnedda, l’assessora al Turismo Claudia Giagoni, la vicesindaca di Olbia e presidente della Fondazione Sabrina Serra, il vicepresidente Salvo Manca, il dirigente dell’Istituto alberghiero Costa Smeralda Antonello Pannella, i dirigenti di Sardegna Resorts, Iti Hotels e Felix Hotels.

«Uno strumento fondamentale per chi vuole interfacciarsi con il mondo del turismo, un mondo che cambia e in cui la qualità dei servizi offerti deve sempre aumentare», ha affermato il sindaco Ragnedda.

«Un corso di formazione», ha precisato Sabrina Serra, «che offre 1800 ore di studio suddivise in due anni con lezioni serali, di cui 600 ore di stage in alberghi, ristoranti e tour operator. È rivolto a giovani che cercano uno sbocco professionale, o adulti che vogliono reinventarsi. L’unico requisito è il diploma».

Il corso, ha aggiunto l'assessora Giagoni, «offre una grandissima opportunità per il territorio e siamo felici di ospitarlo. È un tassello in più che mettiamo nel nostro progetto Arzachena Tourism Network per creare una rete attiva e operativa tra ente pubblico, scuole, aziende e cittadini per lo sviluppo del comparto turistico».

