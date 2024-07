Sei Comuni galluresi a secco, domani, per un importante intervento di manutenzione straordinaria in una porzione di acquedotto: dalle 6 alle 18, a Olbia, dove verrà effettuato il lavoro, a Loiri Porto San Paolo, a Telti, a Monti e a San Teodoro rubinetti chiusi per eliminare una dispersione idrica del diametro di un metro in un tratto della condotta, che sta condizionando l'erogazione dell'acqua nei Comuni serviti.

In concomitanza con questo intervento, Abbanoa procederà, anche, alla dismissione di vecchie reti idriche, già sostituite.

Nei centri interessati, si verificheranno cali di pressione e interruzioni fino al completo ripristino della funzionalità dell'acquedotto.

