Incidente questa mattina, poco dopo le 6, nella zona di Pittulongu. Un’auto, per cause da accertare, è uscita di strada terminando la corsa in un dislivello stradale alto circa due metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia e i carabinieri.

Uno degli occupanti della macchina è stato affidato ai soccorritori e trasportato in ospedale per accertamenti, per l’altro non è stato necessario.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata