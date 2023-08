A La Maddalena inizia la conta dei danni causati dal maltempo, con i Vigili del Fuoco al lavoro dalle 8 del mattino.

Le squadre sono intervenute per i pali e le insegne divelte, la caduta parziale di cornicioni e la messa in sicurezza di strutture pericolanti, come l'impalcatura nel cantiere edilizio dell’Istituto nautico in via Terralugiana

Diversi gli interventi, di minore priorità, in coda che verranno smistati dalla sala operativa provinciale.

