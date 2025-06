Sarà una festa patronale in grande stile quella della frazione di Bassacutena, con la presenza di 3 gruppi folcloristici (il gruppo folk Santa Maria di Arzachena, il Civitas Mariana di Luogosanto e il gruppo folk di Palau), la presenza della Banda Musicale Città di Arzachena e la Messa solenne accompagnata e animata dal Coro Città di Ozieri. Una festa nel corso della quale gli abitanti della frazione, a pochissimi km da Luogosanto ma facente parte del lontano Comune di Tempio Pausania (di 32 km di strada tortuosa), si raccolgono dinanzi alla chiesetta con il loro parroco, don Roberto Aversano, che è anche parroco di Luogosanto.

Lo scorso 1° febbraio, dopo oltre vent’anni dalle prime richieste, un comitato di Bassacutena aveva ripreso il cammino avente come obiettivo quello di lasciare il Comune dell’attuale e storica appartenenza, del quale è isola amministrativa, per confluire in quello del più vicino Luogosanto. Tornando alla festa patronale, che si svilupperà tra venerdì 27 giugno e domenica 29, vedrà la presenza e l’esibizione di Marco Carta in concerto (sabato 28 giugno ore 22), oltre a quella, il giorno prima alla stessa ora, di “Marta con il suo gruppo in concerto”, con spettacolo di musica, canti e balli sardi; sabato 28 aperitivi in compagnia Sound The Baja con Max Giorgioni e Gianni Sax. Mentre domenica, aperitivo con dj set, in compagnia di Alex Noir.

Sempre domenica 29 giugno, “per la prima volta nel Nord Sardegna”, puntualizzano gli organizzatori, “Starlight Anima Dance Live Concert”. Per quanto riguarda la parte religiosa domenica 29 giugno alle 10:00, processione per le vie del paese con la banda sopra indicata e i 3 gruppi folcloristici mentre, come scritto, la Messa solenne sarà celebrata alle 11:00, presieduta dal parroco don Roberto Aversano, alla presenza di qualche altro sacerdote dei paesi vicini, che sarà animata dal Coro Città di Ozieri. La manifestazione è organizzata dai Fidali 65-75-85 che domenica 6 luglio al termine di una messa, passeranno il mandato ai Fidali 66-76-86-96.

