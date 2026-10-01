Artigianato, spettacolo e musica dal vivo saranno protagonisti della serata organizzata dall’Associazione Culturale Archè per dare il benvenuto all’autunno.

Domani appuntamento in via Principe Umberto a partire dalle 19.30 con la Festa d’Autunno, organizzata dall’Associazione Culturale Archè. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare l’artigianato e le tradizioni del territorio, trasformando gli spazi della fiera in un luogo di incontro e condivisione aperto a cittadini e visitatori di tutte le età.

Ad accompagnare la serata saranno i numerosi stand dedicati alle produzioni artigianali locali, con manufatti unici, opere d’ingegno e prodotti enogastronomici curati nei minimi dettagli. Un percorso attraverso creatività e tradizioni che rappresenta, per l’Associazione Archè, un modo concreto per promuovere e mantenere vive le radici culturali del territorio.

Tra le attrazioni attese anche lo spettacolo dei trampolieri: tre artisti sui trampoli attraverseranno l’area della fiera, interagendo con i presenti e creando momenti di animazione per grandi e piccoli. La serata proseguirà con il concerto live de La Bette the Band.

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