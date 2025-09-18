A La Maddalena finisce in manette un 22enne con l’accusa di resistenza e lesioni a un carabiniere.

Il giovane, fermato dai militari per un controllo mentre era in moto, è stato trovato sprovvisto di targa e di assicurazione. A quel punto i militari hanno provato a far scattare i provvedimenti del caso, ma il ragazzo ha reagito con violenza minacciando gli uomini dell’Arma e arrivando anche a lanciare contro uno di loro una pietra, che lo ha colpito, ferendolo lievemente.

Quindi il giovane si è dato alla fuga, ma i militari di La Maddalena, in tandem con i colleghi di Arzachena, sono riusciti a rintracciarlo presso la propria abitazione.

A quel punto è scattato l’arresto, con il 22enne che è stato trasferito nel carcere di Bancali, a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

(Unioneonline)

